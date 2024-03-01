В ФМБА заявили, что радиационный фон возле ЗАЭС и в Энергодаре находится в норме

Руководитель межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства Валерий Хитаров отметил, что замеры проводятся регулярно

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Радиационный фон в Энергодаре и возле Запорожской атомной электростанции в норме. Об этом ТАСС сообщил руководитель межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства Валерий Хитаров.

"На данный момент с фоном в Энергодаре и вблизи Запорожской атомной электростанции все в норме. Наши службы регулярно проводят замеры, и превышений на данный момент не выявлено. Ситуация находится под полным нашим контролем", - рассказал он ТАСС.

Замеры уровня радиации в Энергодаре и возле ЗАЭС производятся ежедневно.

"Мы проводим ежедневные замеры, два раза в сутки - утром и вечером. За половину 2023 года и первые месяцы 2024 года никаких превышений выявлено не было. Все в пределах нормы", - подчеркнул Хитаров.

Он добавил, что представители ФМБА приступили к профосмотрам спортивных и социальных объектов Энергодара. "Спортивные объекты Энергодара в нашем ведении, и 1 марта мы посетили бассейн. <...> Ознакомились с ним в качестве профосмотра. Все в пределах нормы, там ведутся ремонтные работы. Все спортивные и социальные объекты под нашим контролем, нарушений никаких не выявлено", - отметил представитель ФМБА, подчеркнув, что проводятся не проверки, а именно профосмотры.

"По последнему постановлению плановые проверки запрещены до 2026 года, но объекты нельзя упускать. <...> Мы проводим профосмотры - договариваемся с руководителями предприятий <...> и контролируем. Плюс - берем с собой сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии, который находится в нашем подчинении", - сказал Валерий Хитаров.