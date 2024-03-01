Под петицией к главе Крыма за сохранение мозаичных павильонов собрали более 150 подписей

В перечень объектов культурного наследия уже включено семь павильонов в Ялте, в поселках Береговое, Олива и Санаторное

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Больше 150 человек подписались под петицией в адрес главы Республики Крым Сергея Аксенова с просьбой сохранить уникальные мозаичные павильоны остановок общественного транспорта и сделать из них единый туристический объект. Об этом сообщил ТАСС один из авторов инициативы художник и коллекционер Виктор Фецит.

"Возникла идея обратиться с официальным письмом в адрес главы Крыма с предложением не просто сохранить все мозаичные павильоны остановок общественного транспорта и взять их под охрану, но сделать из этого уникального и не имеющего аналогов в мире дорожного комплекса единый туристический и экскурсионный объект. Таких граждан, давших свои имена и контактные данные, набралось более 150", - сказал Фецит, уточнив, что инициативная группа в течение двух недель собирала подписи для коллективного обращения к властям республики.

Художник также отметил, что идею сохранить и в дальнейшем оформлять новые остановки так же нестандартно в интернете поддержали несколько тысяч человек. Фецит уточнил, что в ближайшие дни обращение будет оформлено и подано главе Крыма.

В Министерстве культуры Республики Крым ТАСС пояснили, что в перечень объектов культурного наследия уже включено семь мозаичных павильонов в Ялте, в поселках Береговое, Олива и Санаторное - они находятся под государственной охраной и не будут снесены. Однако общее число уникальных павильонов неизвестно.

"Министерство культуры Республики Крым не располагает сведениями об общем количестве остановочных павильонов, украшенных мозаичными композициями, расположенных на территории региона", - сообщили в министерстве, отметив, что граждане России вправе оказать содействие властям в этом вопросе и направить в адрес Минкультуры республики данные о подобных павильонах для включения их в реестр объектов культурного наследия.