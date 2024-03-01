В Госдуму внесли законопроект о бессрочном действии программы маткапитала

Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что из-за сложной демографической ситуации в стране "недопустимо отменять уникальную демографическую программу, которой является материнский капитал"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о бессрочном действии программы материнского капитала. Текст документа размещен в электронной базе Госдумы.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В настоящее время закон применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением или усыновлением ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года. Законопроектом предлагается убрать дату окончания этого периода.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что из-за сложной демографической ситуации в стране "недопустимо отменять уникальную демографическую программу, которой является материнский (семейный) капитал". "При этом единственно правильным подходом видится не очередное продление срока ее действия, а пересмотр этих положений и переформатирование программы в качестве постоянного обязательства государства в отношении граждан РФ", - говорится в пояснительной записке.

В финансово-экономическом обосновании к проекту закона указано, что его принятие потребует около 560 млрд рублей в год без учета инфляции.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.