Суд перенес оглашение приговора экс-банкиру Хотину на 4 марта

Экс-владелец банка "Югра" обвиняется в растрате более 23 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 4 марта огласит приговор экс-владельцу банка "Югра" Алексею Хотину, обвиняемому в растрате более 23 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Оглашение приговора отложено на 4 марта на 16:00 мск", - заявила секретарь суда.

Оглашение приговора откладывается уже во второй раз.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить экс-банкира к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны. Другим фигурантам дела - директору филиала "Югры" в Москве Нине Черновой прокурор попросил назначить девять лет колонии, председателю правления кредитного учреждения Дмитрию Шиляеву - девять лет и три месяца колонии, бывшему президенту банка Дмитрию Нефедову - 9,5 года колонии. Кроме того, каждому из подсудимых гособвинение попросило назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Хотин и другие фигуранты дела вину не признают и просили суд оправдать их.

Уголовное дело в отношении Хотина слушалось почти три года. Осенью 2023 года районный суд отправил его и Нефедову в СИЗО в связи с воспрепятствованием с их стороны производству по делу. Кроме того, по информации гособвинения, Хотин допускал нарушения условий избранного ему ранее домашнего ареста. Шиляеву и Черновой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий соответственно.

Замоскворецкий суд Москвы 10 мая прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании более 192 млрд рублей задолженности в доход государства с Хотина, бизнесмена и девелопера Александра Клячина, а также с группы компаний "Русь-ойл". Как уточнял ТАСС представитель суда первой инстанции, "Русь-ойл" основана в 2013 году подконтрольными Хотину структурами и ведет деятельность по добыче полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири. Генеральной прокуратурой РФ в суде было доказано получение Хотиным незаконного дохода, выраженного в уклонении от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) налогоплательщиками - хозяйственными обществами, входящими в "Русь-ойл", отмечали в суде.