Цивилев: в Кемеровской области построено 30 новых детских садов за пять лет

Губернатор региона добавил, что в Кузбассе реализуется региональная программа модернизации детских дошкольных учреждений "Мой новый детский сад"

КЕМЕРОВО, 1 марта. /ТАСС/. Три десятка новых детских садов появились в Кемеровской области за последние пять лет. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, его цитирует пресс-служба правительства региона.

"В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин особое внимание уделил развитию в России сети дошкольных учреждений, отметив необходимость строительства новых и модернизации имеющихся детсадов. У нас в Кузбассе активно развивается это направление: за пять лет построено 30 детских садов. Новые учреждения отвечают всем современным требованиям безопасности, обеспечены цифровым и интерактивным оборудованием для всестороннего развития детей", - сказал Цивилев.

Как уточнили в пресс-службе, 28 из 30 новых детских садов построены по нацпроекту "Демография", последний детсад на 140 мест открылся 1 марта в поселке Елань Новокузнецкого округа. Еще два дошкольных учреждения возведены по региональной программе "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса на 2014-2025 годы".

Цивилев также сообщил, что в Кузбассе реализуется региональная программа модернизации детских дошкольных учреждений "Мой новый детский сад", в рамках которой уже обновлены восемь детсадов, в настоящее время идет модернизация еще трех.

Губернатор добавил, что в регионе продолжается возведение еще четырех новых детских садов в рамках нацпроекта и региональной программы, их строительство планируется закончить до конца декабря 2024 года. Он отметил, что детсады будут находиться рядом с многоквартирными домами, что позволит семьям быстро до них добираться.