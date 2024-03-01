Парк Горького в Москве после пожара на набережной работает в штатном режиме

Восстанавливать помещение, в котором произошло возгорание, не планируется

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Парк Горького и каток в центре Москвы работают в штатном режиме после возгорания, которое произошло в ночь на пятницу на территории парка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения культуры.

"Возгорание произошло в одном из кафе на Пушкинской набережной, это небольшое помещение площадью около 150 кв. м. В настоящее время ведутся работы по демонтажу конструкций. Каток и парк работают в штатном режиме, ледовая аллея на набережной временно закрыта. Планируется, что уже завтра она будет открыта и примет посетителей", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что посетители, купившие билет в павильон №2 на набережной, смогут пройти на ледовую площадку через павильон №1, который находится за аркой главного входа. Восстанавливать помещение, в котором произошло возгорание, не планируется.

Ранее в парке горели пять павильонов кафе, площадь пожара составила 200 кв. м.