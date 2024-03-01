Голосовой помощник в здравоохранении Подмосковья принял почти 1,2 млн обращений

Робот может вызвать врача на дом, записать на прием к специалисту, а также выполнить обзвон

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, работающий в системе здравоохранения Московской области, с начала года принял почти 1,2 млн обращений от жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Как пояснили в министерстве, голосовой помощник проводит обработку входящих звонков по телефону 122. Робот может вызвать врача на дом, записать на прием к специалисту, а также выполняет обзвон - приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи. Также по номеру 122 можно оставить заявку на получение информации о состоянии родственников, находящихся в больнице. Сотрудник стационара или лечащий врач сам свяжется с родственником и ответит на вопросы.

"Робот Светлана обладает широким спектром возможностей благодаря искусственном интеллекту. С начала года она обработала почти 1,2 млн входящих звонков, а также сделала более 650 тыс. исходящих. Она приглашала жителей региона на диспансеризацию, в том числе углубленную, а также рассказывала о возможности купить лекарственный препарат с доставкой на дом", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Московской области Светлану Стригункову.

Голосовой помощник работает в круглосуточном режиме, одновременно может принимать 600 звонков и в большинстве случаев справляется без перевода абонента на оператора, добавили в министерстве.