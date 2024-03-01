Минпросвещения предложило готовить в колледжах разработчиков компьютерных игр

Обучение будут осуществлять в очной форме

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ разработало стандарт образовательной программы для колледжей по специальности "Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности". Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 09.02.10 "Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности", - говорится в документе.

Согласно проекту приказа, обучение по этой программе будет осуществляться в очной форме. Для выпускников 11-х классов срок обучения по программе будет составлять 2 года 10 месяцев, для выпускников 9-х классов - 3 года 10 месяцев.

Образовательная программа предполагает освоение таких видов деятельности, как разработка программных модулей, графического интерфейса пользователя, тестирование информационных систем, 3D-моделирование и визуализация компонентов системы, разработка иммерсивных приложений, компьютерных игр и мультимедийных приложений.