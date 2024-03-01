В России создадут цифровой музей БАМа на основе фотографий участников стройки

Жители России и стран СНГ могут присылать снимки, связанные со всенародной стройкой, до 28 апреля

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Интерактивный проект "Народный музей БАМа" к 50-летию строительства магистрали, в основу которого лягут фотографии из архивов участников стройки, запускается в России. На основе проекта будет создан цифровой музей БАМа, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

"К юбилею БАМа РЖД совместно с "Комсомольской правдой" запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа". Проект направлен на создание масштабного цифрового музея БАМа. До 28 апреля жители России и стран СНГ могут присылать фотографии, связанные со всенародной стройкой. Фото станут экспонатами народного музея", - сообщили в РЖД.

Организаторы рассказали, что это могут быть снимки, которые сделаны непосредственно на стройке. "Или фото памятных вещей, которые хранятся в семейном архиве (рюкзак, с которым ездил на БАМ папа, письма, которые присылала из тайги мама, самодельная елочная игрушка, которой украшали елку в бамовском поселке, или статья в газете о трудовых подвигах родственников - строителей магистрали)", - пояснили в пресс-службе.

По словам главного хранителя фондов музея истории Красноярской железной дороги Константина Карпухина, в музее есть уникальные фотографии, которые могли бы лечь в основу проекта. "Однажды к нам в музей пришел главный инженер БАМа Усанов. Он участвовал в строительстве магистрали, а потом переехал сначала в Хакасию, затем в Красноярск. Он передал нам свои уникальные фотоархивы. Подарил музею около 15 фотографий, на которых Гейдар Алиев (президент Азербайджана в 1993-2003 годах - прим. ТАСС) приезжал в качестве куратора на БАМ. На снимках изображена Тында, приемы, торжественные сдачи объектов", - рассказал ТАСС Карпухин.

Также у Усанова была коллекция значков с бамовской тематикой. "Он собрал около тысячи разных, ценных экземпляров. В свое время эти значки можно было спокойно поменять на автомобиль "Волга", - пояснил Карпухин.

БАМ проходит по территории Амурской и Иркутской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 8 июля 1974 года вышло постановление правительства СССР № 561 "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали", что считается датой рождения дороги.