В Петербурге оштрафовали на 300 тыс. члена избиркома за участие в массовой акции

Сам нарушитель на заседание не явился

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 300 тыс. рублей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса за участие в массовой акции 17 февраля у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Владимира Салмина за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.2.2 КоАП РФ (повторная организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Сам нарушитель на заседание не явился. Как уточнили ТАСС в пресс-службе судов, Салмин является членом УИК № 178 на Васильевском острове. Из протокола следует, что 17 февраля с 12:00 до 15:30 мужчина находился напротив дома 14 по Воскресенской набережной, где принимал участие в "массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, не являющемся публичным мероприятием". Вместе с ним там же находились еще около 100 человек.

Ранее Колпинский суд Петербурга уже привлекал Салмина к административной ответственности по той же статье КоАП - за участие в массовой акции на Невском проспекте вечером 24 февраля 2022 года он был оштрафован на 15 тыс. рублей.