Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы

В церемонии из близких родственников участвовали только родители, вдова и дети на прощание с ним не приехали

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Похороны Алексея Навального прошли на Борисовском кладбище Москвы.

Как передает корреспондент ТАСС, в церемонии из близких родственников участвовали только родители Навального, вдова и дети на прощание с ним не приехали. На траурной церемонии были также посол США в России Линн Трейси, дипломаты из Франции, Германии, Норвегии и Дании. Отпевание Навального прошло в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино.

За правопорядком следили сотрудники правоохранительных органов.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.