В ГД внесли законопроект, закрепляющий возможность создания колоний с помещениями для СИЗО

Как уточняется в пояснительной записке, термин "учреждение объединенного типа" уже используется в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года, однако отсутствует на уровне законодательного акта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет в законе норму о создании исправительных колоний с изолированными помещениями, функционирующими как СИЗО, - учреждений объединенного типа. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается дополнить закон "Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ" нормой, по которой могут создаваться учреждения объединенного типа. К ним относятся исправительные колонии, в которых созданы изолированные участки с различными видами режимов. Речь идет о помещениях для СИЗО, а также об участках, функционирующих как тюрьмы.

Как уточняется в пояснительной записке, термин "учреждение объединенного типа" уже используется в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года, однако отсутствует на уровне законодательного акта. Это влечет риски неоднозначного понимания термина, а также объема полномочий учреждений объединенного типа, уточняется в пояснительной записке.

В пресс-службе Минюста России отмечали, что законодательное закрепление этого термина "установит однозначное понимание его содержания и объема полномочий учреждения объединенного типа как учреждения УИС". Ранее глава Минюста России Константин Чуйченко сообщал, что в 2023 году началась реализация пилотного проекта строительства учреждения объединенного типа в Калужской области. Министр также предложил решить проблему ветхих зданий пенитенциарных учреждений в новых регионах РФ путем строительства таких учреждений.