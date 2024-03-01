Абрамченко сообщила, что к 2030 году очистят 50 опаснейших объектов накопленного вреда

Как указала вице-премьер, нормативную базу для этого уже подготовили

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство выберет 50 опаснейших объектов накопленного вреда, которые очистят к 2030 году, нормативная база для этого уже подготовлена. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Президент поставил четкую задачу: к 2030 году должно быть ликвидировано не меньше 50 таких опасных объектов. И для нас это значит, что мы должны выбрать наиболее опасные объекты для здоровья людей и для охраны окружающей среды. Подготовили необходимую нормативную базу, из более чем 2 000 объектов, которые представили регионы Российской Федерации, будем выбирать топ-50 наиболее опасных", - сказала она.

По словам Абрамченко, в рамках этой программы будут очищены "знаковые" объекты накопленного вреда, такие как территория бывшего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области и полигон химических отходов "Красный Бор" в Ленинградской области.

Вице-премьер также рассказала об участии бизнеса в федеральном проекте "Экономика замкнутого цикла", отметив при этом, что бизнес готов вложить больше 18 млрд рублей на создание мощностей по утилизации отходов на площадках экопромышленных парков.

Всего в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" будут построены восемь экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. В них разместятся предприятия по утилизации вторсырья, в год будет вовлекаться в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов.