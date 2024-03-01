Плановая проверка ОНК ЯНАО не выявила нарушений в колонии, где умер Навальный

Председатель комиссии Данила Гонтарь отметил, что по итогам проверки будут даны рекомендации в части материально-бытового обеспечения, но они не связаны с нарушением прав

ТЮМЕНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе плановой проверки колоний ИК-3, где умер Алексей Навальный, и ИК-18 в Харпе не выявила нарушений содержания заключенных. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Данила Гонтарь.

"Мы проверили все участки, включая ИК-3 и еще 18-ю колонию. Сразу хочу сказать: мы ездили не в связи с этими событиями (смертью Навального - прим. ТАСС), это был плановый визит. Проверили соблюдение прав, провели беседы. Заявлений и жалоб не было. <…> Нарушений не было выявлено", - сказал он.

Он отметил, что по итогам проверки будут даны рекомендации в части материально-бытового обеспечения, но они не связаны с нарушением прав. "Наблюдается положительная динамика. Например, в части трудоустройства осужденных - более 90% подлежащих трудоустройству осужденных трудоустроены, то есть люди зарабатывают", - сказал Гонтарь, добавив, что трудовые нормы соблюдаются.

В ходе поездки были проверены условия оказания медицинской помощи, наличие базового набора лекарств, условия их хранения и сроки годности. Аптечка экстренной помощи соответствует установленным правилам, в ИК-3 в конце 2023 года установлено стоматологическое оборудование и цифровой аппарат флюорографии, своя химическая лаборатория. Причина смерти Навального не обсуждалась, добавил председатель комиссии.

Он отметил, что традиционно в колонии хорошее питание. Помимо основного вида питания, существуют еще пять типов меню для лиц со специальными медицинским показаниями. В библиотеке ИК-18 насчитывается более 8,6 тыс. томов, в профессиональном училище проходит обучение по 12 специальностям.