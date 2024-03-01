Гости Фестиваля молодежи получают в подарок Чебурашку

В наборе для участников также есть транспортные карты с символикой фестиваля для прогулок по городу

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 марта. /ТАСС/. Мягкую игрушку Чебурашку, символ Всемирного фестиваля молодежи-2024, выдают в качестве талисмана участникам мероприятия. При первом знакомстве с плюшевым диковинным зверьком иностранные делегаты улыбаются и расспрашивают у организаторов подробности его биографии, передает корреспондент ТАСС.

Чебурашку выдают участникам и журналистам в центрах аккредитации вместе с рюкзаками и другой сувенирной продукцией - памятным значком, зарядным устройством. В наборе также есть транспортные карты с символикой фестиваля для прогулок по городу.

"Это очень добрый персонаж, символ дружбы, он очень милый", - делятся впечатлениями гости, которые уже смотрели мультфильмы с этим персонажем, сфотографировались с ним и носят в рюкзаках. Чебурашка и девиз фестиваля "Начнем будущее вместе" заряжают добром и позитивом, говорят участники. "Прекрасный выбор организаторов, звучит легко и вдохновляюще", - отмечают они. Один из участников фестиваля, впечатлившись игрушкой, предложил сделать Шапокляк символом будущего фестиваля пенсионеров.

Журналисты также охотно разбирают Чебурашек и включают их в свои медийные команды. Один из представителей СМИ случайно забыл нового друга на площадке форума. На помощь пришли организаторы и начали активные поиски. В итоге все закончилось благополучно - друзья, познакомившиеся на фестивале, воссоединились.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.