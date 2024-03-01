Молодежь из 36 стран познакомится с Югрой по программе "Жить и работать в России"

В один из дней фестиваля все иностранные гости посетят семьи Ханты-Мансийска, в которых смогут приготовить совместный ужин из традиционных блюд и провести время в домашней атмосфере

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 марта. /ТАСС/. Гости из 36 стран приедут в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру в рамках Всемирного фестиваля молодежи, чтобы познакомиться с достижениями региона в промышленной, культурной и социальной сферах. Ожидается 60 человек из Аргентины, Ливана, Филиппин, Японии и других стран, сообщили ТАСС в пресс-службе делегации Югры.

"В Ханты-Мансийский автономный округ в рамках Всемирного фестиваля молодежи приедут 60 иностранцев из 36 стран, среди которых Аргентина, Ливан, Филиппины и Япония. Они будут знакомиться с достижениями в промышленной, культурной и социальной сферах Югры по программе "Жить и работать в России". <…> Югра по маршруту "Жить и работать в России" организует для них насыщенную программу: иностранцы посетят учреждения культурной, промышленной, студенческой, научной, добровольческой, креативной и социальной сфер региона", - сообщили в пресс-службе.

В один из дней все иностранные гости посетят семьи Ханты-Мансийска, в которых смогут пообщаться, приготовить совместный ужин из традиционных блюд и провести время в домашней атмосфере. Так, гости региона смогут познакомиться с самым разными домами, в которых проживают молодые, многодетные и семьи представителей коренных малочисленных народов.

"Наша задача через Югру показать, как живет молодежь России, о чем мечтает и какие планы строит. Поскольку программа называется "Жить и работать в России", мы стремимся максимально раскрыть именно эти два аспекта. Какие у нас рабочие места, условия труда, карьерные возможности в самых разных сферах. И в то же время показать обычную жизнь югорчан: как мы отдыхаем, занимаемся спортом, заботимся о здоровье, учимся и растим детей. Погрузившись в эту атмосферу, иностранцы и составят свое мнение о том, каково на самом деле жить в России", - сказала руководитель региональной программы Югры Всемирного фестиваля молодежи Анна Колычева.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.