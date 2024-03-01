Вице-президент движения русофилов и участница "Лидеров России" получили гражданство РФ

В числе других принятых в российское гражданство - врач и священник, член Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике Марк Андроников, французский ученый Василиса Кедрофф, а также переехавший в Нижегородскую область из Германии Ремо Кирш с семьей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство вице-президента Международного движения русофилов Фабриса Сорлина с семьей, а также победительницу конкурса "Лидеры России" и участницу международного потока Мастерской управления "Сенеж" Веру Фаске-Дикусар.

Помимо Сорлина, россиянами стали его жена Беатрис Маргерит, а также пять их детей.

В числе других принятых в российское гражданство - врач и священник, член Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике Марк Андроников, французский ученый Василиса Кедрофф, а также переехавший в Нижегородскую область из Германии Ремо Кирш с семьей.