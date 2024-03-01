"Защитники Отечества" направили в Минобороны 9 300 комплектов документов от ЧВК "Вагнер"

Как сообщила председатель фонда Анна Цивилева, прорабатывается возможность выдачи удостоверений бойцам других частных военных компаний

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" передал на рассмотрение в Министерство обороны РФ более 9,3 тыс. комплектов документов для оформления удостоверений ветеранов боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер" - участникам специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале председателя фонда Анны Цивилевой.

"Фонд "Защитники Отечества" передал на рассмотрение в Министерство обороны РФ более 9 300 комплектов документов от ветеранов ЧВК "Вагнер". Мы продолжаем работу в этом направлении, а также прорабатываем возможность выдачи удостоверений бойцам других частных военных компаний", - говорится в сообщении.

Фонд "Защитники Отечества" вручил первые удостоверения ветеранов боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер" в ноябре 2023 года.