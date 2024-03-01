Путин принял в российское гражданство сербского скульптора Драгана Раденовича

Как сообщила Российская академия художеств, Раденович также получил награду за скульптуру Московского кинофестиваля "Святой Георгий, убивающий дракона"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство сербского скульптора и художника Драгана Раденовича. Документ опубликован на портале правовой информации.

Раденович - почетный зарубежный член Российской академии художеств, лауреат российских и международных премий. Скульптор - автор монументов в РФ и за рубежом, в том числе памятников Николаю II в Екатеринбурге и дипломату Виталию Чуркину во Владимирской области.

Как сообщает Российская академия художеств, Раденович также получил награду за скульптуру Московского кинофестиваля "Святой Георгий, убивающий дракона". Одноименная статуэтка вручается победителям киносмотра.