Стенд Югры на Всемирный фестивале молодежи посвятили национальным традициям встречи весны

Выставочный стенд региона будет работать с 1 по 7 марта

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 марта. /ТАСС/. Выставочный стенд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры посвящен национальным традициям встречи весны народов ханты и манси. Стенд будет работать с 1 по 7 марта, на нем сплетут самую большую фенечку в России с национальным северным орнаментом и разыграют несколько туров в Югру, сообщили в пресс-службе региональной делегации.

"Стенд Ханты-Мансийского автономного округа - это метафора встречи югорской весны. По легендам народов ханты и манси, весна приходит с появлением ворон. Это первые птицы, которые прилетают после долгой зимы, и на своих крыльях несут солнце. <…> Фестиваль молодежи проходит в первых числах марта, поэтому Югра символично везет свою весну, ее олицетворением станет прекрасная лесная девушка Миснэ - покровительница уникальной и богатой природы Севера. Именно ее скульптурное изображение станет основой стенда, и вся экспозиция посвящена пробуждению природы, радости жизни и солнечному свету", - говорится в сообщении.

Праздник встречи весны в Югре ассоциируется с Вороньим днем: в этот день жители округа повязывают разноцветные лоскуты и бублики на деревья, исполняют национальные танцы, поют песни, славящие весну, и угощаются традиционными блюдами, главный символ праздника - девушка-ворона.

Стенд региона будет работать с 1 по 7 марта, за это время на нем пройдут театрализованные презентации, показы югорских брендов, волонтерские акции и сеанс одновременной игры в шахматы.

На протяжении всей недели желающие смогут присоединиться к плетению самой большой фенечки в России с национальным орнаментом северных народов, в день закрытия стенда будет зафиксирован рекорд. Посетители стенда смогут порисовать нефтью, добытой в Югре, и прикоснуться к костям мамонта. Также с 3 по 5 марта будут разыграны три трехдневных тура в Югру "Открываю весну", итоги будут подводиться вечером каждого дня с помощью лотерейного барабана.