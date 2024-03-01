В Саратове тематический поезд Минобороны "Сила в правде" посетили около 5 тыс. человек

Внутри вагонов гости мероприятия потренировались в сборке оружия, осмотрели экспонаты и проверили свои знания по истории

ТАСС, 1 марта. Почти 5 тыс. человек посетили тематический поезд Минобороны России "Сила в правде" в Саратове. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа.

"В Саратове около 5 тыс. жителей и гостей города посетили тематический поезд акции Министерства обороны Российской Федерации "Сила в правде". Торжественная встреча эшелона прошла на железнодорожном вокзале, в ней приняли участие начальник воинского эшелона генерал-майор Александр Цаплюк, заместитель начальника 631-го учебного центра боевого применения артиллерии подполковник Евгений Чалый, представители Центрального военного округа, правительства Саратовской области, ветераны, юнармейцы, кадеты и жители города", - отмечается в сообщении.

Гости мероприятия посетили девять тематических вагонов, внутри которых размещены выставки, посвященные развитию Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Главного военно-политического управления ВС РФ и юнармейскому движению. На четырех платформах были представлены образцы новейшей техники российской армии и трофейная боевая машина пехоты США БМП М2 Bradley, привезенная из зоны специальной военной операции.

"Внутри вагонов гости мероприятия потренировались в сборке оружия, осмотрели экспонаты и проверили свои знания по истории. Все желающие могли попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай. Также на вокзале был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, на котором каждый мог узнать о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии. Посетило пункт отбора более 400 человек, подали заявления - пять", - отмечается в сообщении.

Старт агитационно-пропагандистской акции "Сила в правде" был дан 23 февраля 2024 года на Киевском вокзале Москвы. Поезд посетит города от Москвы до Владивостока, длительность маршрута составляет более 30 тыс. км. Акция завершится на Белорусском вокзале Москвы в канун празднования Дня Победы.