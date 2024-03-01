В России начал работу сайт кадровой программы "Время героев" для бойцов СВО

Программа реализуется по поручению Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сайт новой кадровой программы Высшей школы государственного управления "Время героев" (времягероев.рф) для ветеранов и участников специальной военной операции начал работу в России. Кроме того, стартовал прием заявок на новую образовательную программу.

Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Инициатива позволит бойцам СВО в приоритетном порядке получать высшее образование, в том числе по специальностям гражданской направленности.

Ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, рассказывая о целях "Времени героев", отметил, что люди, имеющие опыт боевых действий, обладают уникальными компетенциями. "Люди, прошедшие специальную военную операцию, умеют быстро и эффективно принимать решения, адаптироваться к любым обстоятельствам. У них накоплен уникальный опыт действий в экстремальных ситуациях. В условиях боевых действий как нигде оттачиваются навыки командной работы. <...> Все это позволит каждому из них с максимальной эффективностью решать управленческие задачи любой сложности", - приводит его слова официальный сайт программы.

Ректор президентской академии, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров подчеркнул, что при создании образовательной программы был использован опыт ведущих проектов президентской академии, таких как "Школа губернаторов" и "Школа мэров".

В роли наставников программы "Время героев" выступят руководители Администрации президента РФ, члены правительства РФ, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний страны.

Целью программы является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностному развитию.

Требования к участникам

В числе обязательных требований для участников программы - наличие гражданства Российской Федерации, высшего образования, опыта управления людьми и отсутствие судимости. В проекте "Время героев" смогут участвовать военнослужащие, находящиеся в настоящее время в зоне СВО. Для них будут открыты центры дистанционной оценки, куда они смогут приехать, чтобы подать заявку на поступление. Для участия в проекте военнослужащим необходимо будет заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и написать эссе, а также при необходимости пройти собеседование.

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию анонсировал начало приема заявок на новую кадровую программу "Время героев". Президент РФ рассказал, что идея запуска проекта пришла к нему в ходе встречи со студентами - участниками СВО. Участниками программы станут ветераны и участники спецоперации на Украине.