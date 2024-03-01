В России за 2023 год выявили 633 детей с наследственными заболеваниями

Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, среди них 103 ребенка со спинальной мышечной атрофией

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские специалисты по итогам 2023 года выявили 633 детей с наследственными и врожденными заболеваниями. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня в РФ доступен самый масштабный неонатальный скрининг, что позволяет провести поиск тяжелых заболеваний сразу после появления малыша на свет и выявить заболевание на стадии, когда еще нет клинических проявлений. Исследования проводятся более чем на 40 заболеваний. За 2023 год выявлено 633 ребенка с наследственными и врожденными заболеваниями", - говорится в приветствии министра в адрес участников и гостей Конгресса педиатров России.

Среди них 103 ребенка со спинальной мышечной атрофией, 175 - с первичным иммунодефицитом и 355 - с наследственными болезнями обмена веществ, пояснил Мурашко. Он добавил, что все дети, у которых в результате скрининга выявили заболевания, могут получать лечение за счет средств ОМС и фонда "Круг добра".

Министр также отметил сохранение стабильно высокого охвата профилактическими осмотрами детей в возрасте до 17 лет. Так, в 2023 году он составил почти 96%.