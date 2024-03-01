ТАСС возглавил рейтинг цитируемости информагентств в соцсетях в январе

В топ материалов вошли "В приемную избирательного штаба Путина поступило более 12 тыс. предложений" и "Медведев резко отозвался о словах МИД Франции об ударе по Белгороду"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Агентство ТАСС в январе возглавило рейтинг цитируемости среди российских информагентств в соцсетях. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

В топ материалов вошли "В приемную избирательного штаба Путина поступило более 12 тыс. предложений" и "Медведев резко отозвался о словах МИД Франции об ударе по Белгороду".

Количество гиперссылок в соцмедиа ТАСС составило 354 694, "РИА Новости" - 332 083, Ura.ru - 37 968.

Рейтинг цитируемости в соцмедиа построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа. Для каждой статьи извлекается статистическая информация средствами, предоставляемыми непосредственно площадками, учитываются сообщения микроблогов и действия "нравится" / "поделиться" ("ВКонтакте" и "Одноклассники").