На премию "Мой ласковый и нужный зверь" претендуют участники из РФ, США и Турции

Также заявлены кандидаты из Белоруссии, Турции, Перу, Великобритании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Более 250 работ из регионов России, а также из Турции, Перу и других стран поступило для участия в пятой международной премии "Мой ласковый и нужный зверь", среди номинантов также представители из США, Малайзии. Об этом сообщил член жюри премии - председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Если в прошлом сезоне на премию претендовали 127 журналистов и блогеров из 39 регионов России, то в этом году в творческой номинации зафиксирован рекорд не только по количеству участников - 148, но и по географии: подано 263 работы из 51 региона РФ, а также из Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана", - сказал он на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

Кроме того, заявлены кандидаты из Белоруссии, Турции, Перу, Великобритании.

Соловьев также отметил, что география премии могла бы стать еще шире, если бы коллеги из Латвии и Сербии успели подать заявки чуть раньше. Директор Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС, председатель правления Ассоциации СМИ Северо-Запада Александр Потехин заметил, что сейчас сложные времена. "Любовь к братьям нашим меньшим - это то, что согревает наши сердца. Человек, который любит животных, никогда не сможет ненавидеть людей", - убежден он.

Организатор премии Илья Стулов уточнил, что в этом году в конкурсе заявлены 12 стран ближнего и дальнего зарубежья, несмотря на санкции иностранные участники присутствуют во всех конкурсных номинациях. "Герои номинаций конкурса - животные дают нам повод задуматься о том, что значим мы для них, и что значат они для нас".

О премии и участниках

Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь" присуждается уже в пятый раз с 2019 года в трех номинациях. В первой участниками являются животные, совершившие важные и достойные поступки, вызвавшие общественный резонанс в СМИ и интернете в прошедшем году, определяются оргкомитетом в ходе мониторинга заявок.

В этот раз наибольшее число голосов было отдано кошке Пилюше, которая является терапевтом хосписа для тяжелобольных детей в Московской области, второе место у собаки Вари, она спасла бойцов в зоне спецоперации, но сама погибла. Всего этом году в номинации было заявлено 24 кандидата из 14 регионов России, а также из Азербайджана, Великобритании, США и Малайзии. Среди претендентов сезона - собаки, кошки, рысь, енот и голубь.

Участниками второй номинации под названием "В ответе за тех..." являются люди, наиболее отличившиеся в вопросах защиты животного мира. В этом году наибольшее число голосов получила семья Крамаренко из Санкт-Петербурга, которая уже много лет спасает и лечит бездомных кошек, и Иван Бережнов из Петропавловска-Камчатского, он более 20 минут откачивал собаку после пожара. В этом году был заявлен 41 кандидат из 23 субъектов РФ, а также из Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Турции и Перу.

Третья номинация является творческой и предназначена для журналистов и блогеров. Участники предоставляют работы, где рассказывают об ответственном отношении человека к окружающему миру. В первых двух номинациях победителей премии выбирают интернет-пользователи путем голосования. В этом году за 65 кандидатов за 41 день марафона было отдано в общей сложности более 200 тысяч голосов.

Как отметил Соловьев, журналисты из Калининградской области "придумали удивительный, уникальный, единственный в мире конкурс про животных, получивший международное признание, его уже прозвали "Лохматым Оскаром". Конкурс также затрагивает темы жесткого обращения с животными в обществе.

Награждение победителей пятого сезона и подведение итогов конкурса состоится 12 и 13 апреля в Зеленоградске на экологической площадке Зеленый кот.