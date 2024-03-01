В Петербурге обновили половину устаревшей системы освещения

Натриевые лампы заменили на светодиодные

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Половину устаревших натриевых ламп в Санкт-Петербурге, излучающих характерный желтый свет, полностью заменили на современные светодиодные источники наружного освещения белого цвета, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Город реализует масштабную программу модернизации наружного освещения магистралей, жилых кварталов, детских и спортивных площадок, зеленых зон и общественных пространств. Сегодня уже 50% всех устаревших натриевых ламп в Петербурге заменили на экономичные, долговечные и эффективные светодиодные. Использование новых технологий значительно повышает качество городской среды", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.

Энергоэффективные светодиодные светильники характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью, а также более мягким и равномерным светом. Ранее их уже установили во многих ключевых исторических локациях города, а также на основных транспортных магистралях.

В 2024 году энергетики заменят 25 тыс. уличных светильников. На последующие два года поставлена задача обновить еще 50 тыс. фонарей. В общей сложности, согласно официальным данным, городское предприятие "Ленсвет" управляет более чем 350 тыс. светильников.

В Петербурге действует несколько городских программ, предусматривающих дальнейшее внедрение светодиодных светильников в систему уличного освещения. При этом светодиоды применяются не только для улиц, магистралей и парков, но и для художественной подсветки значимых городских объектов.