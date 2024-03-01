В Найроби на Климатическом саммите ООН приняли 15 резолюций

Они посвящены управлению водными ресурсами, усилению национального мониторинга качества воздуха, сохранению земель и устойчивому управлению земельными ресурсами

НАЙРОБИ, 1 марта. /ТАСС/. 15 резолюций, а также министерская декларация были приняты по итогам Климатического саммита ООН в Найроби. Об этом сообщила президент ассамблеи, министр энергетики и устойчивого развития Марокко Лейла Бенали.

"Мы согласовали 15 резолюций, два решения и министерскую декларацию", - сказала она в ходе церемонии закрытия саммита.

Резолюции посвящены управлению водными ресурсами, усилению национального мониторинга качества воздуха, сохранению земель и устойчивому управлению земельными ресурсами.

"Декларация министров отражает огромную актуальность экологического кризиса. В ней приветствуются важные согласованные принципы и результаты предыдущих деклараций и перечисляются 10 действий, которые мы, министры окружающей среды, обязуемся осуществить", - добавила министр.

Председательство саммита перешло к главе Управления по охране окружающей среды Омана Абдулле Бен Али Амри, отметила Бенали.

Шестой саммит ООН по климату проходил в Найроби с 26 февраля по 1 марта на базе отделения ООН. В сентябре 2023 года в Найроби проходил первый в истории Африканский климатический саммит, в ходе которого была подписана Найробийская декларация. В ней предлагается ввести глобальный налог для финансирования программ в области защиты климата. Во встрече приняли участие 17 глав государств и правительств Африки, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ученые, крупные инвесторы, специалисты в области новейших технологий. Саммит прошел под эгидой Кении и Африканского союза.