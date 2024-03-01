В Псковской области на выставке представили историю героя СВО Романа Щеблыкина

В рамках проекта "Герои села" в образовательных и досуговых учреждениях области организуют экспозиции, посвященные бойцам специальной военной операции

ПСКОВ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области совместно с фондом "Защитники Отечества" и Российским союзом сельской молодежи запустили проект "Герои села", посвященный героям специальной военной операции (СВО). В регионе будут проходить выставки, рассказывающие о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ: первая экспозиция посвящена Роману Щеблыкину, который награжден посмертно орденом Мужества, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Псковской области стартовал проект "Герои села", посвященный героям СВО. В рамках этого проекта в образовательных и досуговых учреждениях в сельских населенных пунктах будут организованы выставки, посвященные бойцам СВО. На стендах разместят фото и биографию героев, а также истории от друзей и боевых товарищей. Организатор проекта - фонд "Защитники Отечества" в партнерстве с Российским союзом сельской молодежи", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в пятницу состоялось открытие первой экспозиции, мероприятие прошло в городе Великие Луки. В мероприятии приняли участие ветераны спецоперации, члены семей погибших бойцов, социальные координаторы филиала фонда "Защитники Отечества".

"Одним из героев выставки стал Роман Щеблыкин. Он с детства мечтал служить в армии и после окончания колледжа принял решение служить по контракту в спецназе Главного разведывательного управления. В феврале 2022 года отправился на СВО, героически погиб в бою при выполнении боевой задачи. Роман Щеблыкин награжден орденом Мужества посмертно", - говорится в сообщении.