В московских колледжах откроют 10 тыс. дополнительных целевых мест

Заммэра столицы Анастасия Ракова отметила, что все чаще школьники после девятого класса сразу идут в колледжи

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют открыть 10 тыс. дополнительных целевых мест в колледжах для школьников, которые хотят получить перспективную специальность. Об этом ТАСС сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал руководителей компаний приглашать школьников на предприятия, в научные и медицинские центры для дальнейшей профориентации детей и подростков. По его словам, до 2028 года предстоит подготовить порядка 1 млн специалистов рабочих профессий.

"В прошлогоднюю приемную кампанию мы увидели повышение интереса со стороны абитуриентов и выросший средний конкурс на бюджет в колледжи. Недавно, в ответ на такую популярность, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение вполовину увеличить прием на бюджетные места. Мы откроем 10 тыс. дополнительных целевых мест для выпускников московских школ, которые хотят получить перспективную специальность и быстрее начать работать", - заявила Ракова.

По ее словам, для тех, кто еще не определился с будущей профессий, недавно в городе открыли центр "Профессии будущего". Здесь молодые люди могут с помощью виртуальной реальности "примерить" на себя разные специальности, или прямо на площадке центра пообщаться с представителями колледжей.

Как отметила заммэра, все чаще школьники после девятого класса сразу идут в колледжи. Сейчас спрос на рынке растет на квалифицированные рабочие кадры. Рабочие специальности сейчас востребованы и хорошо оплачиваемы. Каждая третья вакансия на рынке Москвы - это предложение для квалифицированных рабочих. И это долгосрочный тренд. Поэтому власти полностью трансформировали систему среднего образования в столице. В московских колледжах цель - готовить профессионалов, которые сразу после выпуска смогут выполнять реальные рабочие задачи. Так, работодатель не тратит время на дообучение или переучивание на рабочих местах.

"Раньше всего 30% времени было отдано на практику и отработку навыков. Сегодня погружение в профессиональную среду начинается уже с первого курса и занимает около 70% всего времени обучения. Вместе с работодателями мы создаем современные и отлично оснащенные мастерские, лаборатории и учебно-тренировочные площадки для практической подготовки профессионалов", - напомнила Ракова.

Профподготовка школьников

Заммэра поделилась, что выбор образовательной траектории - непростое решение, особенно в юном возрасте. Москва всесторонне помогает школьникам принять его самостоятельно и осознанно. Например, более чем в 70% школ Москвы открыты предпрофессиональные классы. В них обучается свыше трети всех старшеклассников города. Существует шесть направлений предпрофессионального образования: инженерные, IT, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические и медиаклассы. По новому стандарту предпрофобразования учащиеся проходят комплексное обучение по принципу "школа - колледж - вуз - предприятие", и на каждом этапе получают уникальные возможности, знания и навыки.

"Программы обучения при этом не дублируются, а органично дополняют друг друга. Первые специальности в колледжах получат 20 тыс. десятиклассников, то есть все ученики этой параллели в московских предпрофессиональных классах. Так они увидят полную цепочку производственного процесса в выбранной профессии, задачи и потребности, и понимают, какое место эта профессия занимает как в отрасли, так и в экономике страны. Дополнительно ребята получат свидетельство о квалификации, которое в будущем смогут использовать при трудоустройстве", - подчеркнула Ракова.