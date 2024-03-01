Эксперт заявил о необходимости создать аналоги НБА и НХЛ в России

Ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев также отметил, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью себя дискредитировал последним решением в отношении Валиевой

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Свои аналоги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые ведут свою деятельность вне олимпийской модели, необходимо создать на территории Российской Федерации. Об этом заявил ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев в рамках круглого стола "Сильная и независимая - как Россия укрепляет свой суверенитет", который прошел в Великом Новгороде на площадке ИНТЦ "Валдай".

"Вся модель у нас построена через Международный олимпийский комитет. <...> От этой модели надо отказываться. Тем более, есть примеры, давайте возьмем НБА, баскетбольную лигу, или НХЛ. Они конкуренты олимпийской модели, они иногда не пускают спортсменов на олимпиады. Вот в таком же русле нам надо двигаться", - сказал Блажеев.

Он также отметил, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью себя дискредитировал последним решением в отношении Валиевой. "Девочке фактически загубили всю карьеру, поскольку очень короткий век, к сожалению, у спортсменов. Нам нужно выстраивать свою систему арбитражного разбирательства. У нас есть свой арбитраж, НЦСА, центр спортивного арбитража. Недавно, на большом мероприятии "Россия - спортивная держава" в Перми наш президент Владимир Путин дал поручение расширить аккредитацию этого арбитража, включить туда рассмотрение споров, в том числе, и с участием международных спортсменов, если эти соревнования проходят на территории Российской Федерации, и продвигать в целом эту идею нашего национального центра спортивного арбитража на уровне государства", - отметил Блажеев, добавив, что эта структура в перспективе поможет избежать давления извне.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми заявил, что России нужно создать собственное правовое поле для спортсменов. "Надо стремиться к каким-то глобальным объединениям, надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно", - отметил он.