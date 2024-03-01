К петербургской акции "Красивый выход" 7 марта присоединятся полсотни городов России

Акция направлена на возрождение традиции посещения учреждений классического искусства и музыки в вечернем дресс-коде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,1 марта. /ТАСС/. Сотни женщин из 50 городов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Эстонии, Испании и Португалии, накануне Международного женского дня отправятся в вечерних нарядах в культурные учреждения, присоединившись к акции "Красивый выход". Об этом ТАСС сообщили в пресс-офисе организаторов.

"7 марта в преддверии Международного женского дня в 50 городах России и других стран состоится III Всероссийская акция "Красивый выход". В этот день сотни женщин во всех часовых поясах - от Владивостока до Калининграда - отправятся в культурные институции в вечерних нарядах и шляпках. Акция "Красивый выход" приурочена к 8 марта и направлена на возрождение традиции посещения учреждений классического искусства и музыки в вечернем дресс-коде и поддержку их в регионах", - говорится в сообщении.

Организаторы пояснили ТАСС, что среди культурных учреждений в этом году театры, концертные залы и Государственная академическая капелла Петербурга. Наряд участниц акции должен быть просто вечерний, его могут дополнить шляпки и украшения.

"Суть в том, чтобы 7 марта женщины могли нарядиться для себя и пойти куда-то в культурное место. Это некий призыв к тому, чтобы женщины не стеснялись быть красивыми. Джинсы и толстовки стали нормой жизни, а здесь наоборот есть возможность показать себя во всей красе", - отмечают организаторы.

Идейной вдохновительницей акции стала петербургский дизайнер Анна Михайлова, известная своими работами для театра, фэшн-шоу и звезд сцены. Много лет она проводила "Красивые выходы" в Петербурге. С 2022 года акция стала всероссийской. В этом году к ней также присоединятся Узбекистан, Казахстан, Эстония, Испания и Португалия.

Об акции

В 2023 году в "Красивом выходе" приняли участие более 700 дам. В эпицентре акции - Петербурге - к акции присоединились более 100 женщин. "Красивый выход" поддержал старейший театр России - Александринский. Нарядные женщины отправились в концертные залы и театры в Москве, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Ижевске, Перми, Магадане, Твери, Владивостоке и в других российских городах. А также в Тбилиси, Астане, Ташкенте, Риге и даже Нью-Йорке. С каждым годом количество участниц увеличивается.

В 2022 и 2023 году к акции стали подключаться и сами региональные учреждения культуры. В Кемерово, Магадане, Казани, Саратовской области поддержали "Красивый выход", объявив 7 марта дресс-код или организовав торжественную встречу для зрительниц в вечерних нарядах и головных уборах.

В 2024 году в рамках акции в Петербурге десятки модниц разных возрастов смогут посетить Государственную академическую капеллу Санкт-Петербурга, где накануне 8 марта состоится праздничный концерт классической музыки под названием "Женщина - особенное море". На концерте представят премьеру современного петербургского композитора Евгения Петрова для кларнета с оркестром по мотивам лирической прозы О. Генри.