В Сириусе презентовали экипировку участников и волонтеров Всемирного фестиваля молодежи

Дизайн одежды вдохновлен российскими ландшафтами и природными стихиями

СИРИУС /федеральная территория/, 1 марта. /ТАСС/. Экипировка участников, волонтеров и организаторов Всемирного фестиваля молодежи от российского бренда "Береги" была презентована в Сириусе. Показ состоялся в формате мультимедийного шоу, передает корреспондент ТАСС.

"Дизайн вдохновлен российскими ландшафтами и природными стихиями. А в каждой коллекции воплощен один из смыслов фестиваля: в экипировке участников - единство многообразия культур, волонтеров - ответственность за судьбу мира, персонала фестиваля - равенство и справедливость", - написала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева после презентации экипировки.

В набор экипировки для волонтеров входят футболка и флисовая кофта в синих оттенках на замке. Набор для участников содержит футболку и свитшот в цветах, символизирующих оттенки тундры, заката, ягеля, лавы и других. Экипировка для организаторов выполнена в цветах северного сияния: зеленом и фиолетовом.

"Это принцип цветовых блоков - принцип безотходности. Изначально в "Береги" мы создаем такие модели из остатков тканей, поэтому они не повторяются, они очень разные и уникальные. Эта концепция лежит в основе одежды фестиваля", - пояснили ТАСС создатели бренда "Береги" Тарас и Татьяна Шарыга.

Помимо этого, все категории участников получили шапки и плащи-дождевики. На задние части одежды нанесены надписи "Создавая будущее вместе", "Завтра начинается сегодня" и "Смысл - в каждом из нас" на русском и английском языках.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.