В Подмосковье вырастили более 17 млн цветов к 8 марта

Порядка 20 хозяйств области выращивают цветы как на срез, так и для использования в домашнем интерьере и садовом ландшафте

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более 17 млн цветов вырастили в Подмосковье к 8 марта, что на 2 млн больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Всего за 2023 год было выращено более 55 млн цветов, а с начала 2024-го - 17 млн, что на 2 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. <…> Порядка 20 хозяйств Московской области, общей площадью более 50 га, выращивают цветы как на срез, так и для использования в домашнем интерьере и садовом ландшафте", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, больше всего в регионе выращивается тюльпанов, роз, пионов и хризантем. На территории Московской области работает три крупных высокотехнологичных хозяйства, которые разводят более 50 сортов роз как импортной, так и отечественной селекции. Также подмосковные предприятия этой отрасли поставляют на прилавки торговых сетей цветочную рассаду и декоративные растения в горшках.

Крупнейшие предприятия по производству цветов в Подмосковье: "Ступинский тепличный комбинат" из городского округа Ступино, общей площадью более 14 га, в 2023 году вырастил более 17 млн роз разных сортов; "ТК Подосинки" из Дмитрова ежегодно поставляют на прилавки магазинов более 25 млн роз.

Выращиванием тюльпанов в регионе занимаются ИП Харченко и "ТК Цветком" из Коломны, а также крестьянские (фермерские) хозяйства. Так, "КФХ Прохорова Лидия Николаевна" из Сергиева Посада планирует вырастить в 2024 год 120 тыс. штук тюльпанов. В процессе выращивания применяются технологии автополива, светодиодной досветки, собственного маточного материала и микроклонирования, что позволяет ежегодно увеличивать объемы и радовать покупателей новыми сортами, добавили в пресс-службе.