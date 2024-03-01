Священный Синод Румынской православной церкви учредил свою структуру на Украине

Как отметил портал g4media.ro, это является "решением с политическими последствиями"

БУХАРЕСТ, 1 марта. /ТАСС/. Священный Синод Румынской православной церкви принял решение об учреждении своей структуры на Украине. Об этом сообщило информационное агентство Румынской патриархии basilica.ro.

Священный Синод, указывается в сообщении, принял решение о "благословении, поощрении и поддержке инициатив румынских православных общин на Украине по восстановлению общения с материнской церковью, Румынской патриархией, путем их юридического оформления в религиозную структуру под названием Румынской православной церкви на Украине".

Портал g4media.ro отмечает, что это - "решение с политическими последствиями". "Другими словами, этнических румын на Украине поощряют к сближению с Румынской патриархией, как это произошло и с верующими в Республике Молдова, - пишет портал. - Цель в обоих случаях - сокращение влияния Русской православной церкви на этнических румын".