Лукашенко утвердил безвизовый порядок въезда для гостей "Славянского базара в Витебске"

Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет традиционный или электронный билет на мероприятия фестиваля

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил проведение Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" с 11 по 14 июля 2024 года, а также безвизовый порядок въезда для его участников и гостей из 73 государств. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Основные мероприятия пройдут с 11 по 14 июля 2024 года. С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников, - говорится в сообщении. - Установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей "Славянского базара в Витебске" из 73 государств".

Отмечается, что пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет традиционный или электронный билет на мероприятия фестиваля.