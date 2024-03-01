Всемирный фестиваль молодежи сделают углеродно нейтральным

Расчет углеродного следа фестиваля проведет консалтинговая компания, а передача единиц сокращений выбросов от климатического проекта будет зарегистрирована на Зеленой цифровой платформе

СИРИУС /федеральная территория/, 1 марта. /ТАСС/. Передача углеродных единиц Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ) сделает его крупнейшим в России углеродно нейтральным молодежным событием с подтвержденной международной верификацией. Об этом сообщает пресс-служба компании "Сибур".

"Партнерство с "Сибуром" позволит Всемирному фестивалю молодежи стать крупнейшим в России углеродно нейтральным молодежным событием с подтвержденной международной верификацией, а также обеспечит участников питьевой водой "Святой источник" в упаковке из переработанного пластика. Полное погашение углеродного следа произойдет за счет передачи фестивалю углеродных единиц - сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов, полученных при реализации климатических проектов", - говорится в сообщении.

Расчет углеродного следа фестиваля проведет консалтинговая компания, передача единиц сокращений выбросов от климатического проекта будет зарегистрирована на Зеленой цифровой платформе, использующей технологию блокчейн. Аудиторская компания заверит выполненные расчеты и подтвердит погашение углеродного следа ВФМ в соответствии с международным стандартом ISO. Кроме того, участники фестиваля смогут рассчитать и компенсировать личный углеродный след за 2024 год.

Вся питьевая вода будет представлена в упаковке с содержанием переработанного пластика. Такое решение обладает наименьшим углеродным следом по сравнению с альтернативными вариантами и является одним из шагов к развитию экономики замкнутого цикла в России. На фестивале будут открыты пункты бесплатной выдачи питьевой воды, а также фандоматы и контейнеры для сдачи использованных бутылок. По итогам фестиваля пластиковые бутылки направят на переработку и используют в том числе в качестве вторичного сырья для производства новых полимерных гранул.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.