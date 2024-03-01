Главу Минсельхоза Франции забросали яйцами на агровыставке в Париже

Марка Фено также освистали

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Недовольные политикой французских и европейских властей фермеры освистали и забросали яйцами министра сельского хозяйства Франции Марка Фено. Об этом сообщает газета 20minutes.

Инцидент произошел в пятницу, когда глава Минсельхоза вместе с министром экологического перехода Кристофом Бешу посещал стенд Агентства экологического перехода (ADEME). Несколько десятков человек свистели в свистки и выкрикивали лозунги, в том числе с призывами к отставке министров. Протестующих отвели от представителей кабмина сотрудники полиции, однако, по предварительным данным, никто не был задержан.

"Мы заметили, что за последние три недели ничего не изменилось, - приводит издание слова одного из участников акции по имени Бенуа. - Мы хотим решений, но на данный момент для некоторых проблем они так и не были найдены, например в случае с импортом свеклы или продуктами, которые одобрены в Европе, в некоторых европейских странах, но не одобрены здесь".

В пятницу утром группа фермеров из профсоюза "Сельская координация" провела спонтанную акцию протеста возле Триумфальной арки, заблокировав движение по перекрестку и съезды с него тракторами и тюками сена. В ходе разгона демонстрации были задержаны 66 человек. Министр сельского хозяйства Марк Фено призвал участников пикетов к ответственности.

После этого фермеры, недовольные падением доходов из-за инфляции и бесконтрольного агроимпорта с Украины, устроили акцию протеста на подступах к Версальскому дворцу. Фермеры предупредили, что останутся в Версале до начала следующей недели. 4 марта там пройдет Конгресс французского парламента (съезд обеих палат), в ходе которого состоится окончательное голосование по вопросу о закреплении в конституции права женщин на аборт.