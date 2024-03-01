Цивилев: новые машины и мобильный ФАП переданы медучреждениям Кузбасса

Как сообщил губернатор региона, общая стоимость партии составила 32,6 млн рублей

КЕМЕРОВО, 1 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области передали медучреждениям региона девять легковых автомобилей "Лада Гранта", мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и передвижной маммографический комплекс. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Сергей Цивилев.

"Партия новых машин для работы медиков и перевозки пациентов общей стоимостью 32,6 млн рублей отправилась в девять больниц региона: девять легковых автомобилей "Лада Гранта", мобильный ФАП и маммограф", - сказал Цивилев. Он напомнил, что обновление автопарка лечебных учреждений проводится по нацпроекту "Здравоохранение", а также за счет средств областного бюджета.

В частности, пять автомобилей приобретены по программе модернизации первичного звена здравоохранения, на что из федерального бюджета было выделено 4,4 млн рублей. Машины поступили в медицинские учреждения северной и южной агломераций. "Автомобили нужны для перевозки пациентов в медучреждение, медиков - к месту жительства пациентов, а также для доставки лекарств в отдаленные районы и биоматериалов для исследований", - пояснил Цивилев.

Еще четыре машины получены по региональной программе "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" для перевозки пациентов и выездов врачей на дом. На приобретение этого транспорта было выделено 3,9 млн рублей. Кроме того, в Кемеровскую городскую клиническую больницу №4 поступил современный передвижной ФАП за 7,4 млн рублей. Жители деревень и поселков смогут пройти там диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию. В мобильном медпункте есть аппараты для измерения давления, электрокардиограф, кислородный ингалятор и оборудование для проведения телемедицинских консультаций.

Также Промышленновская райбольница получила передвижной маммографический комплекс стоимостью 16,9 млн рублей, средства были выделены из областного бюджета.

"Главная задача правительства Кузбасса - обеспечение доступности и повышение эффективности медицинской помощи для наших жителей. Мы продолжаем комплексную модернизацию медучреждений - строим новые больницы и клиники, проводим капитальный ремонт существующих, приобретаем современную медтехнику и специализированный автотранспорт. Это важная составляющая системы здравоохранения региона", - добавил Цивилев.