В Госдуму внесли законопроект о реализации лесоклиматических проектов

Им предлагается дополнить Лесной кодекс РФ новой главой, в которой закрепляется понятие лесоклиматических проектов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, создающий правовые основания для реализации лесоклиматических проектов. Текст законопроекта размещен в электронной базе палаты парламента.

Законопроектом предлагается дополнить Лесной кодекс РФ новой главой, в которой закрепляется понятие лесоклиматических проектов. Согласно документу, лесоклиматические проекты - это проекты, реализуемые в лесах на землях лесного фонда и землях, не относящихся к землям лесного фонда, направленные на сокращение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов. Реализация лесоклиматических проектов будет осуществляться на основании соглашений. Положениями законопроекта определяется предмет соглашения, его стороны, условия, порядок заключения, условия реализации, основания для отказа в заключении соглашения, основания и порядок для его расторжения.

Согласно документу, в результате реализации лесоклиматических проектов изменения качественных, количественных и иных параметров лесов и лесных ресурсов вносятся в лесные планы субъектов РФ и лесохозяйственные регламенты лесничеств. "Представленная норма, закрепленная в законопроекте, необходима для обеспечения учета лесоклиматических проектов и дополнительного подтверждения при верификации результатов реализации таких проектов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также законопроектом предполагается внесение изменений в различные статьи Лесного кодекса РФ с целью обеспечения возможности в рамках лесоклиматических проектов проведения мероприятий по охране лесов от пожаров, противопожарному обустройству лесов, защите лесов от болезней и вредителей, воспроизводству лесов, лесовосстановлению, лесоразведению и уходу за лесом.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан в целях создания правовых оснований для реализации на территории Российской Федерации климатических проектов в лесах, обеспечивающих сокращение выбросов парниковых газов или увеличение поглощения парниковых газов. "В настоящее время правоприменительная практика, обуславливающая необходимость изменения правового регулирования, отсутствует, так как проектируемое регулирование вводится впервые", - добавили авторы законопроекта.