По всей территории ЛНР откроют пункты выдачи российских маркетплейсов

В Минпромторге республики ранее сообщали о подборе помещений для организации работы маркетплейсов

ЛУГАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Пункты выдачи российских маркетплейсов откроются по всей территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило в своем Telegram-канале правительство региона со ссылкой на министра промышленности и торговли Тимура Саматова.

"Запланировано открыть пункты выдачи и склады маркетплейсов по всей территории республики по аналогии с "ПСБ Маркетом", - приводятся в сообщении слова Саматова.

Ранее в Минпромторге ЛНР сообщали о подборе помещений для организации работы на территории республики российских маркетплейсов.