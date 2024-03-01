В 557 школах ДНР организовали бесплатное питание учеников начальных классов и льготников

По словам главы региона Дениса Пушилина, "из общего числа школ 262 обеспечивают учеников питанием в столовых"

ДОНЕЦК, 1 марта. /ТАСС/. Бесплатное питание учащихся 1-4-х классов и детей льготных категорий организовано в 557 школах Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"По информации правительства республики, бесплатное питание учащихся 1-4-х классов и ребят льготных категорий организовано в 557 школах. Новое технологическое оборудование уже поступило в 453 школы. Из общего числа школ 262 обеспечивают учеников питанием в столовых, остальные из-за дистанционного обучения выдают продуктовые наборы", - рассказал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР добавил, что мониторинговая группа провела контроль питания в 383 общеобразовательных организациях. На основании выявленных проблем Пушилин дал поручения руководителям муниципалитетов, Министерству образования и науки ДНР, а также правительству региона.