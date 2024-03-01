Начало авиасообщения между Ярославлем и Ереваном отложили на неопределенный срок

Полеты ранее планировались с 1 апреля

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Открытие прямого авиасообщения между Ярославлем и Ереваном, которое планировалось на 1 апреля, отложили на неопределенный срок, идет согласование допуска рейсов на международную воздушную линию. Об этом ТАСС сообщили в министерстве транспорта региона.

"В настоящее время проходит согласование допуска рейсов на международную воздушную линию. Этот процесс занимает определенное время в соответствии с регламентом Росавиации. Вопрос держим на контроле. Сделаем все возможное для скорейшего открытия данного направления", - рассказали в ведомстве.

Продажа билетов на рейсы Ярославль - Ереван открылась на сайте аэропорта Туношна в январе. Полеты были запланированы с 1 апреля.

Как сообщали местные СМИ, обслуживать рейсы должна была авиакомпания "Ширак Авиа".

Аэропорт Туношна создан на базе бывшего военного аэродрома. В 1998 году его передали в собственность Ярославской области, в 2001 году он был открыт для международных грузовых полетов, затем и для пассажирских. В настоящее время из Ярославля можно улететь в Казань, Пермь, Самару, Сочи, Уфу, Санкт-Петербург. Прорабатывается возможность полетов в Архангельск, Мурманск, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Саратов.