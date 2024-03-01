В Ярославской области увеличили выплаты для устраивающихся работать в регионе медиков

В сельской местности размер выплат составит 4 млн рублей при сроке отработки восемь лет

ТАСС, 1 марта. Власти Ярославской области увеличили единовременные выплаты для медиков, которые устраиваются на работу в медицинские учреждения региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

"Увеличили размер выплат медицинским работникам, которые придут работать в наши города и села. На сумму в 2,5 млн рублей смогут претендовать специалисты из других регионов и выпускники медицинских вузов и колледжей при первичном трудоустройстве, которые готовы отработать минимум пять лет в медучреждениях Рыбинска, Углича, Тутаева, Ростова и Переславля-Залесского", - написал он.

В сельской местности, по словам губернатора, размер выплат составит 4 млн рублей при сроке отработки восемь лет. "Как показала практика, такая поддержка работает и позволяет пополнять штат медицинских работников там, где их остро не хватает. В прошлом году - а тогда сумма составляла 2 млн рублей - в больницы региона пришли 29 врачей и 57 сотрудников среднего звена. В этом году ожидаем трудоустройства не менее 35 медиков", - отметил Евраев.

Новые условия действуют для всех, кто пришел на работу в медучреждения Ярославской области с 1 января 2024 года. Как пояснил глава региона, средства предназначены в первую очередь для приобретения жилья. "Если его стоимость окажется ниже, чем размер выплаты, то деньги не пропадут. Их включат в доплату к зарплате", - добавил губернатор.