Эксперт: международное сотрудничество решит задачи Стратегии технологического развития РФ

По словам первого замруководителя Фонда "Талант и успех" Антона Гусева, в документе "сформулированы большие вызовы, которые стоят перед страной и перед миром в целом"

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 марта. /ТАСС/. Задачи Стратегии научно-технологического развития РФ можно решить только в рамках международного сотрудничества. Такое мнение выразил первый заместитель руководителя Фонда "Талант и успех" Антон Гусев на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

"Буквально два дня назад президент РФ Владимир Владимирович Путин утвердил Стратегию научно-технологического развития, где, в частности, сформулированы большие вызовы, которые стоят перед страной и перед миром в целом. И найти ответы на эти большие вызовы невозможно в рамках отдельно взятой страны. Безусловно, эти ответы нужно искать в рамках международных коллабораций, в рамках международного сотрудничества. И это первый аспект, на котором мы концентрируемся в рамках формирования программы для школьников. Это международное сотрудничество, надеемся, что оно станет, в том числе первым шагом на пути к тем самым международным связям", - сказал Гусев.

По его словам, тысяча участников детской образовательной программы, которая впервые стартовала в рамках Всемирного фестиваля молодежи, будут искать ответы на вызовы. Затем 100 школьников, прошедшие отбор, в течение двух недель в образовательном центре "Сириус" продолжат прорабатывать обозначенные задачи, направленные, в том числе на создание международных команд и развитие международного сотрудничества. "Мы считаем, что та программа, которая проходит здесь, это всего лишь первый шаг на пути длительного сотрудничества. В том числе ребята смогут продолжить взаимодействовать с этими компаниями и продолжить в них работать, уже вернувшись к себе в страну", - добавил Гусев.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.