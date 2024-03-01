В Сириусе стартовала детская программа Всемирного фестиваля молодежи

По окончании фестиваля 100 участников детской смены, прошедшие специальный дополнительный отбор, продолжат обучение в Образовательном центре "Сириус"

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 марта. /ТАСС/. Программа детского трека Всемирного фестиваля молодежи стартовала в Сириусе. Участие в ней примет 1 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет, передает корреспондент ТАСС.

"Невероятная возможность, которая у нас есть, это возможность быть вместе и делать все вместе. Наш главный принцип - это действительно соавторство, действительно делать все вместе, и вы видите своими глазами, что мы строим с вами новый мир, невероятный мир, ваш мир. Я хотел бы сказать, что вот эту неделю вы должны посвятить именно тому, чтобы подружиться, познакомиться, потому что эти связи - на всю жизнь", - отметил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров на церемонии открытия программы.

Образовательная программа будет включать в себя семь направлений: "Гуманитарные науки и социальная сфера", "Культура, искусство, творчество", "Медиа", "Наука и образование", "Научно-технологическое творчество", "Спорт и здоровый образ жизни", "Экология и туризм". Во время программы участники разделятся на команды и в течение недели будут работать в 18 тематических мастерских и лабораториях.

Под руководством известных наставников ребята придумают собственные проекты, концепцию которых они представят на итоговом мероприятии 6 марта. Ежедневно в образовательном центре будут проходить тематические мероприятия, посвященные важным международным темам: народному единству, спортивным достижениям, семейным ценностям.

Организаторами детской образовательной программы стали Образовательный центр "Сириус" и "Движение первых". Заявки на участие в ней подали более 78 тыс. человек из 144 стран мира. Конкурс на образовательный интенсив составил почти 80 человек на место. По окончании фестиваля 100 участников детской смены, прошедшие специальный дополнительный отбор, продолжат обучение в Образовательном центре "Сириус".

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.