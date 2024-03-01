В Москве в 2024 году появится около 65 тыс. умных фонарей

Также в столице оборудуют специальными контролерами уже имеющиеся опоры освещения

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства планируют установить в этом году 65 тыс. умных фонарей, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся и новые опоры освещения. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

Около 53 тыс. умных фонарей появилось в столице в прошлом году.

"С 2018 года в столице реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся и новые опоры освещения. В этом году установим 65 тыс. таких приборов управления, в результате их общее число превысит 375 тыс.", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в центр управления сетями АО "ОЭК".

"Специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки", - добавил заммэра.

По его словам, применение контролеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц, магистралей, дворовых территорий и общественных пространств.