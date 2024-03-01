В Москве на Лужнецкой набережной к 2027 году появится бизнес-кластер

Общая площадь офисных зданий составит около 40 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Два офисных здания общей площадью около 40 тыс. кв. м планируется построить в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы пройдут в районе Хамовники по адресу: Лужнецкая набережная, вл. 2/4. Высота корпусов составит 9 и 11 этажей.

"Строительство делового кластера планируется завершить к 2027 году. Визуально оба корпуса связаны между собой общим прогулочным пространством - благоустроенной площадью с малыми архитектурными формами, рабочими и рекреационными зонами, кафе и крытой торговой галереей", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что подземная часть будет представлять собой общее двухуровневое пространство с отапливаемым паркингом на 450 машин, зонами велопарковки, станциями зарядки электромобилей и микротранспорта, а также с сервисными помещениями.

Как пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, здания спроектированы в единой архитектурной концепции, особенность которой - панорамное витражное остекление. Благодаря этому конструктиву зданий придается дополнительная визуальная легкость, повышается естественная освещенность помещений.

"Девятиэтажное здание обращено боковым фасадом на Лужнецкую набережную и вместе с жилыми корпусами образует архитектурный ансамбль первой линии, перекликаясь геометрией форм и цветовыми решениями со зданием Российской академии наук на противоположном берегу Москвы-реки и исторической застройкой района Хамовники. Тема реки и водной глади поддерживается также в дизайн-концепции входных групп волнообразностью линий, песочными тонами. <...> Второе здание, высотой в 11 этажей, располагается в глубине кластера, являясь визуальным высотным акцентом пространства и формируя архитектурную ассоциацию с горным рельефом", - пояснил Кузнецов.