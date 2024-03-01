На предприятии Росатома начались работы по ликвидации одного из старейших хранилищ РАО

В ходе работ планируется полностью ликвидировать хранилище накопленных жидких РАО - "Бассейн №365"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Основной этап работ по ликвидации открытого бассейна - хранилища радиоактивных отходов начался на территории ФГУП "ГХК" (предприятие Росатома, город Железногорск, Красноярский край). Как сообщается на сайте федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года" (ФЦП ЯРБ), в ходе работ планируется полностью ликвидировать хранилище накопленных жидких РАО - "Бассейн №365".

Выбранный вариант конечного состояния обусловлен расположением объекта в водоохраной зоне, отмечается в сообщении. Основной этап практических работ с реабилитацией территории предстоит осуществить в ближайшие пять лет. В 2024-2026 годах будут выполнены подготовка временной площадки для установки оборудования, транспорта и размещения грунтов, устройство автодорог, инженерных систем и систем радиационной безопасности, формирование необходимого материально-технического парка, осуществление демонтажа трубопроводов и обращение с материалами противофильтрационного экрана. К концу 2028 года из бассейна планируется удалить оставшиеся объемы ЖРО (около 39 тыс. куб. м), иловых отложений (более 800 куб. м) и противофильтрационный экран, извлечь со дна бассейна защитные слои и подстилающие грунты, демонтировать объекты действующей инфраструктуры. После завершения работ территория бассейна должна быть полностью реабилитирована и на его месте появится зеленая лужайка. Это будет первый отраслевой опыт ликвидации водоема-накопителя с удалением всех радиоактивных сред, отмечается в сообщении.

Работы по подготовке к выводу из эксплуатации бассейна №365 начались в 2014 году, когда были проведены экспериментальные работы, направленные на апробирование технологии извлечения иловых отложений. В 2016-2019 годах для этих целей на объекте был создан специальный опытно-промышленный узел, произведено удаление 5,4 тыс. куб. м иловых отложений и переработка 100 тыс. куб. м жидкой фазы. Проведено контрольное радиационное обследование территории бассейна с целью подготовки исходных данных для проектирования его вывода из эксплуатации. В 2020-2023 годах велись разработка и согласование проекта с госкорпорацией "Росатом", получено положительное заключение государственной экологической экспертизы и лицензия Ростехнадзора.

С 1958 года ни одной аварийной ситуации

Бассейн-хранилище РАО №365 был сооружен в 1958 году. Он предназначался для приема и временного хранения некондиционных сточных вод ГХК, до 1995 года выполнял гособоронзаказ по производству плутония для ядерного оружия. Бассейн представляет собой искусственную выемку в грунте с насыпной дамбой и системой противофильтрационных экранов. Площадь зеркала составляет 54,5 тыс. кв. м, максимальный объем заполнения - 204 тыс. куб. м. За время эксплуатации объекта аварийных ситуаций зафиксировано не было. Признаки фильтрации растворов в системе донного и берегового дренажей и связи с грунтовыми водами отсутствуют. Последний прием вод осуществлялся после остановки промышленного уран-графитового реактора АДЭ-2 в 2010 году.

В настоящее время ФГУП "ГХК" входит в дивизион Росатома "Экологические решения" и является ключевым предприятием госкорпорации по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на основе инновационных технологий нового поколения.