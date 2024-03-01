На западе Москвы простроят два дома по реновации

Здания общей площадью 126 тыс. кв. м возведут в районе Очаково-Матвеевское

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Два дома общей площадью 126 тыс. кв. м планируется построить по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Дома построят на улице Матвеевской, владение 20-1, 24. На данный момент утверждены изменения в правила землепользования и застройки для этого проекта.

"В одном из домов будет два подъезда, во втором - три, объединенных одноэтажным стилобатом. Общая площадь всего комплекса составит порядка 126 тыс. кв. м", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее включено 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, где проживают около одного миллиона москвичей. На сегодняшний день обеспечен ввод в эксплуатацию новостроек для расселения 1 тыс. пятиэтажек.