На территории Южного порта в Москве планируется обустроить теплицу и амфитеатр

Общая площадь благоустройства составит 26,6 га

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Инвестор планирует обустроить амфитеатр, теплицу для выращивания растений, мини-огород, беседку для мастер-классов, а также детские и спортивные площадки на территории Южного порта в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Территория Южного порта - одна из площадок наиболее активного роста и развития в столице. В рамках своего проекта девелопер не только построит 9 жилых корпусов, школу и детский сад, но и обустроит новую зеленую зону. Общая площадь благоустройства составит 26,6 га", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что проект благоустройства предполагает масштабное озеленение и создание переходных галерей между жилыми корпусами. "В рамках проекта планируется создать дизайнерское ландшафтное озеленение, организовать детские и спортивные площадки, а также специальные места для выгула собак. Помимо этого, на территории квартала появятся амфитеатр, водный объект, арт-объект, теплица для выращивания растений и мини-огород, беседка для мастер-классов и проведения мероприятий", - добавил заммэра.